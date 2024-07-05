Иржи Прохазка может сменить весовую категорию

Главный тренер бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) чеха Иржи Прохазки Мартин Караиванов предположил, что его подопечный может опуститься в средний вес.

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«Если сейчас я говорю только за себя, то переход в средний вес будет, словно перезагрузка и позитивный шаг, который мы извлекли из этого поражения. Иржи ещё в том возрасте, чтобы относительно хорошо выступать в 84 кг. Мы обязательно обсудим этот шаг. Переход в средний вес придал бы значение перезагрузке», — приводит слова Мартина портал Bloody Elbow.



Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.