Топурия ответил, возможен ли бой с Макгрегором

27-летний испанский и грузинский боец смешанного стиля, выступающий в полулёгком весе под эгидой UFC, Илия Топурия ответил на вопросы журналистов из издания Marca. Один из вопрос уточнял мнение Топурии по поводу возможности в будущем поединка с российским бойцом Исламом Махачевым или ирландским спортсменом Конором Макгрегором.

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