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Даниэль Кормье объяснил, почему UFC должен устроить бой Джона Джонса и Алекса Перейры

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье призвал промоушен Даны Уайта организовать поединок между американцем Джоном Джонсом, являющимся чемпионом лиги в тяжёлом весе, и бразильцем Алексом Перейрой – обладателем титула в полутяжёлом дивизионе.

Кормье объяснил, почему UFC должен устроить бой Джона Джонса и Перейры
© Чемпионат.com

«Если бы я был на месте Джонса и победил Стипе Миочича, то призывал бы UFC заставить Перейру подняться в тяжёлый вес. Поединок Джонса и Перейры мог бы принести огромные деньги. Джонс был бы фаворитом и победил бы Перейру», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

Недавно Перейра поднялся на вторую позицию в рейтинге UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), сместив с неё Джонса. Первую позицию удерживает россиянин Ислам Махачев.

Бокс/MMA
Алекс Перейра
Даниэль Кормье
Стипе Миочич
Ислам Махачев
Джон Джонс