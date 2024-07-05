Кормье объяснил, почему UFC должен устроить бой Джона Джонса и Перейры

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье призвал промоушен Даны Уайта организовать поединок между американцем Джоном Джонсом, являющимся чемпионом лиги в тяжёлом весе, и бразильцем Алексом Перейрой – обладателем титула в полутяжёлом дивизионе.

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«Если бы я был на месте Джонса и победил Стипе Миочича, то призывал бы UFC заставить Перейру подняться в тяжёлый вес. Поединок Джонса и Перейры мог бы принести огромные деньги. Джонс был бы фаворитом и победил бы Перейру», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.



Недавно Перейра поднялся на вторую позицию в рейтинге UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), сместив с неё Джонса. Первую позицию удерживает россиянин Ислам Махачев.