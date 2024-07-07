Бо Никал сообщил, когда проведёт следующий бой в UFC

Известный непобеждённый американский боец Бо Никал, выступающий в среднем весе (до 84 кг), сообщил, когда проведёт следующий бой в лиге.

© Чемпионат.com

«UFC 309, стадион «Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк, 9 ноября 2024 года», — написал в своих социальных сетях Никал.



Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300, Бо Никал разделил октагон с соотечественником Коди Брандейджем. Бой завершился победой Никала удушающим приёмом во втором раунде. В своём активе Бо имеет шесть побед, три из которых были одержаны под баннером UFC, и ни одного поражения.

Никал является базовым борцом. Он является трёхкратным чемпионом первого дивизиона NCAA (Национальная университетская спортивная ассоциация) по вольной борьбе.