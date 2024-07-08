Волков подшутил над Джоном Джонсом

Пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков подшутил над действующим чемпионом дивизиона американцем Джоном Джонсом.

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«Красный угол, мой офис. 9 ноября», — написал Джонс в социальных сетях.



«Синий угол, мой офис. 9 ноября», — ответил Волков, опубликовав фотографию из парикмахерской.



Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 6 в июне, Волков победил единогласным судейским решением соотечественника Сергея Павловича.

Джонс не выступал с марта 2023 года, когда, вернувшись после трёх лет отсутствия, завоевал вакантный титул в тяжёлом весе, «задушив» в первом раунде француза Сириля Гана. Ожидается, что в ноябре американец сразится с экс-чемпионом и соотечественником Стипе Миочичем.