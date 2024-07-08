Главные поединки предстоящей недели

Российских чемпионов мира по боксу может стать значительно больше.

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Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств немало различных турниров и поединков. Главным событием станет возвращение в Россию титульных боёв в боксе. Так, в подмосковном Серпухове состоится «Ночь чемпионов IBA», в рамках которой пройдут сразу два титульных поединка по версии WBA. Кроме этого, пройдёт очередной турнир UFC, в котором примет участие российский боец Муслим Салихов. Также состоятся боксёрские поединки с участием российских спортсменов и в США, в том числе и титульные.

12 июля. Муслим Гаджимагомедов – Чжан Чжаосинь

Муслим Гаджимагомедов и Чжан Чжаосинь определят нового чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте – самой молодой весовой категории. Ранее поясом владел российский боксёр Евгений Тищенко, ставший первым в истории его обладателем. Теперь Гаджимагомедов и Чжаосинь выявят нового владельца титула.

Интересно, что этот поединок мог быть полностью российским, но другой отечественный боксёр Евгений Романов неожиданно проиграл Чжаосиню, который и стал претендентом на титул. Удивительно, но серебряный призёр Олимпиады и двукратный чемпион мира по любителям Муслим Гаджимагомедов проводит всего четвёртый бой в профессионалах, и он уже будет титульным.

12 июля. Альберт Батыргазиев – Джоно Кэрролл

Также в Серпухове будет разыгран ещё один титул WBA. За временный пояс организации во втором полулёгком весе встретятся российский олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев и ирландец Джоно Кэрролл. Для обоих бойцов это огромный шанс заявить о себе и получить полноценный титульный поединок: победитель боя Батыргазиев – Кэрролл встретится с регулярным чемпионом WBA в этом весе Ламонтом Роучем.

13 июля. Жанибек Алимханулы – Андрей Михайлович

В США также состоится несколько турниров по профессиональному боксу. Так, в Лас-Вегасе пройдёт поединок за титулы чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе. Непобеждённый обладатель титулов из Казахстана Жанибек Алимханулы (15-0) будет проводить защиту против непобеждённого новозеландца Андрея Михайловича (20-0). Уроженец Санкт-Петербурга Андрей Михайлович получил отличный шанс завоевать сразу два пояса, ну а Алимханулы в случае победы может обеспечить себе ещё один объединительный поединок с чемпионами по версиям WBA и WBC.

13 июля. Давид Аванесян – Джарон Эннис

Российский боксёр армянского происхождения Давид Аванесян возвращается в ринг. В декабре 2022 года он проиграл в титульном поединке одному из лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории Теренсу Кроуфорду. После этого Аванесян год не выступал, но в декабре 2023 года закрыл поражение, победив Сержа Амбомо. Теперь Давиду выпал ещё один шанс стать чемпионом мира – он проведёт бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе против Джарона Энниса.

В ночь с 13 на 14 июля. Муслим Салихов – Сантьяго Понциниббио

UFC возвращается с турниром, который возглавят Роуз Намаюнас и Трейси Кортес. А в соглавном событии вечера выступит российский боец Муслим Салихов, который разделит клетку с Сантьяго Понциниббио. Салихов выступает в UFC с 2017 года, но до титула в полусреднем весе так и не добрался. Сейчас 40-летний россиянин идёт на серии из двух поражений, неудача в бою с Понциниббио может поставить крест на карьере Салихова в лучшей лиге мира. Поэтому Муслим будет максимально настроен на предстоящий бой.