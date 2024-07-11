Макгрегор назвал Хабиба террористом

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор резко высказался в адрес члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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«Хабиб – террорист. Он серьёзно задолжал своей стране, из которой сбежал», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.



Позднее Макгрегор удалил сообщение.

Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоялся в ноябре 2018 года в Нью-Йорке на турнире UFC 229. Их противостояние стало главным на турнире. Бой завершился победой Орла удушающим приёмом в четвёртом раунде. После того, как Конор сдался, между командами бойцов началась потасовка. Вскоре стало известно, что атлетическая комиссия штата Невада отстранила российского бойца на несколько месяцев.