Волков будет мстить Гану на самом российском турнире

Если Драго победит, то дотянется до Джонса и Аспиналла.

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26 октября состоится грандиозный номерной турнир в Абу-Даби (ОАЭ) – UFC 308. Чаще всего на нём собирается огромное количество российских бойцов. Поэтому все фанаты смешанных единоборств с большим нетерпением ждали анонсов. И, видимо, дождались. Бразильцы с портала Ag Fight сообщили, что на турнире выступит Александр Волков. Россиянин совсем недавно разбил Сергея Павловича и бросил вызов Джону Джонсу. Правда, Костяного наш соотечественник пока не получит. Но проведёт важнейший поединок с Сирилем Ганом. Реванш может стать самым главным и определяющим боем для всей карьеры Драго.

26 июня 2021 года Волков и Ган уже сталкивались в клетке. В Лас-Вегасе (США) соперники стали участниками главного боя. Они провели пятираундовый поединок, который получился напряжённейшим и очень интересным. В итоге французский боец выглядел чуть более убедительно, что нашло своё отражение и в судейских записках. Россиянин старался исправить положение дел, но так и не смог. Как результат, все три рефери единогласно приняли сторону Сириля. А Александр, к сожалению, оказался отброшен от чемпионской гонки.

Правда, то поражение довольно сильно перезагрузило Волкова. С тех пор россиянин успел провести шесть поединков в UFC. И пять из них завершились победами. Уступил Драго только мощному Тому Аспиналлу, который совершенно точно на долгие годы стал одним из главных действующих лиц в тяжёлом дивизионе. И теперь, видимо, Волков открывает сезон реваншей на пути к чемпионскому поясу. Возможно, именно по такому сценарию всё и пойдёт в случае положительных результатов. Сначала — Ган, затем — Аспиналл, а на «сладкое» – Джонс.

Стоит отметить, что практически все уже ждут противостояния Волкова с Аспиналлом. В первом поединке Александр показал себя довольно неплохо, но победить не смог. Однако теперь Волков находится в совершенно другой форме и состоянии. Россиянин набрал мощнейшие обороты и идёт на серии из четырёх побед. Трижды россиянин победил досрочно, а финиши получались очень яркими. Поэтому теперь в Александра верят намного больше.

«Хочется посмотреть на бой-реванш Волкова против Тома Аспиналла. Мне кажется, что Александр готов к этому поединку. У Волкова идёт хорошая серия, четыре победы подряд в UFC и самая долгая серия самосовершенствования. Он работал и работает над техникой. Приятно, что на таком уровне человек продолжает самосовершенствоваться, улучшать свои компоненты борьбы». Олег Тактаров



Александр окончательно встал на путь чемпиона – штампует победы и выглядит великолепно. А теперь ещё и получил прекрасную возможность преодолеть очередную ступень. Россиянин сойдётся с французом не в Париже (а именно там должен был драться Ган изначально), а в Абу-Даби. Месте, где традиционно собирается огромное количество бойцов из России. Поэтому Драго будет чувствовать себя максимально комфортно.

К слову, Александру, может быть, и не придётся дотягиваться до Джонса. Многие уверены, что Костяной проведёт последний поединок со Стипе Миочичем и официально завершит профессиональную карьеру. И тогда реванш Аспиналла и Волкова – лучшая опция для боя за вакантный титул. Но для начала россиянину нужно пройти неуступчивого Гана.