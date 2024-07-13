Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в социальной сети X раскритиковал российского экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

Спортсмен опубликовал архивную цитату Нурмагомедова, в которой он обещал уйти из UFC в случае, если промоушен расторгнет контракт с его родственниками. Макгрегор обвинил Нурмагомедова в предательстве родины.

«Он оставил позади свою мать, жену и родственников», — написал он.



В феврале 2024 года двоюродный брат Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов был уволен из UFC. За пять лет в промоушене он провел четыре поединка, в которых одержал две победы и дважды проиграл. В последнем поединке под эгидой промоушена он проиграл бразильцу Элизеу Залески раздельным решением судей.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.