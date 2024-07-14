Павловича призвали извиниться перед Волковым из-за поведения на турнире UFC

Российский боец Сергей Харитонов призвал Сергея Павловича извинится перед Александром Волквым после инцидента, произошедшего после их очного боя на турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

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"Я считаю, что он должен Сане позвонить, сказать: "Саня, извини, я немного переборщил. Ты что-то наговорил, я что-то наговорил". По рукам должны дать. Тут ничего такого нет. Если бы он после боя кинулся драться, то тут другая история, а тут просто толкнул", - заявил Харитонов.



После боя, который состоялся 23 июня, между Волковым и Павловичем произошла стычка. Волков одержал победу в поединке единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28.

После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его. До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов также произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.