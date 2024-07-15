Конор Макгрегор выиграл на ставках €1 млн

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что выиграл € 1 млн на победе футбольной сборной Испании на чемпионате Европы по футболу — 2024.

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Напомним, в финальном матче команда Испании со счётом 2:1 обыграла сборную Англии. «Ещё € 1 млн в банке! Испания выигрывает Евро! Миллион на мой день рождения!» — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.

Отметим, что это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.