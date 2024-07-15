Названа причина отказа получившего допуск МОК российского борца от Олимпиады

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал причину отказа получившего допуск Международного олимпийского комитета (МОК) российского борца Шамиля Мамедова от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит Sport24.

Мамиашвили заявил, что рецидив старой травмы не позволил спортсмену выступить на Играх-2024. При этом он подчеркнул, что Мамедов должен был ехать на Олимпиаду индивидуально, а не от ФСБР.

Ранее сообщалось, что Мамедов получил допуск от МОК и попал в заявочный лист участников Игр. Он должен был выступить в весовой категории до 65 килограммов. Впоследствии он отказался от участия в Олимпиаде.

6 июля ФСБР объявила об отказе представителей сборной страны от участия в Олимпиаде. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Игры.