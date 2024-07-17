Ветерана UFC решили обмануть. Диаз победил Масвидаля, но остался без денег

Теперь Стоктонский гангстер собирается выбивать гонорар через суд.

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В ночь c 6 на 7 июля в Анахайме (США) на арене «Honda Center» прошёл большой боксёрский вечер. Его главным событием стал 10-раундовый поединок, в котором сошлись Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз. Бывшие звёзды UFC провели долгожданный реванш. Их первое столкновение проходило по правилам смешанных единоборств. Парни бились за пояс BMF. И тогда сильнее оказался Масвидаль, который стал первым обладателем этого титула, навсегда вписав своё имя в историю. А теперь Диаз смог вернуть должок, восстановив в этом противостоянии равновесие. Теперь парни вполне могут замахнуться на трилогию. Правда, сначала Стоктонскому гангстеру нужно решить свои проблемы.

Диаз, говоря откровенно, провёл очень хороший поединок. Он в свои 39 лет закатил настоящее шоу. Стоктонский гангстер весь бой владел инициативой. По количеству выброшенных ударов Нейт значительно превзошёл Масвидаля. Да, не всегда это были техничные атаки, но Диаз не отходил от собственного стиля, который был у него в ММА, и эта манера принесла ему победу. А главное, стоктонец доказал всем, что списывать его со счетов слишком рано. Поэтому теперь он может рассчитывать на новые предложения по боям.

Позднее же стало известно, что Диаз находится в очень неприятной ситуации. Он подал в суд на промоутерскую кампанию «Фанмио» и её директора Соломона Энгеля. Причиной стало то, что Стоктонский гангстер не получил гарантированной выплаты в $ 9 млн за бой с Масвидалем.

Согласно имеющейся информации, Энгель выплатил Диазу только аванс в размере $ 1 млн. Из иска следует, что причина, из-за которой Нейт не получил обещанный гонорар, заключается в том, что Соломон Энгель намеренно обманул представителей Диаза, дав ложные обещания насчёт имеющихся денег. Кроме того, промоутер многократно звонил менеджерам бойцам после боя, уверяя их, что у него такой суммы нет, и говоря, что его жена может подать на развод из-за больших финансовых потерь.

Стоит отметить, что Масвидаль пока не комментировал случившийся инцидент. И это при том, что он, видимо, тоже не получил от «Фанмио» причитающейся ему суммы. Зато это сделал сам Энгель, который решил защищаться до последнего: «Нейт Диаз подал необоснованный иск против «Фанмио», в котором утверждается, что с нашей стороны было совершено мошенничество и нарушение контракта. Но не было ни того, ни другого. На самом деле, Диазу уже выплатили семизначную сумму за этот бой. С нетерпением жду разрешения этого спора в рамках соответствующего процесса и уверен, что справедливость восторжествует. Клеветнические заявления в СМИ, направленные на то, чтобы навредить мне и моей семье, только укрепили решимость добиться того, чтобы правда восторжествовала».

Нейт намерен идти до конца. А Энгель не продемонстрировал желания решить конфликт в досудебном порядке. Поэтому теперь именно правоохранительным органам предстоит выяснять все подробности. И если вина «Фанмио» будет доказана, то Соломон должен будет раскошелиться на круглую сумму для Диаза и, вероятно, Масвидаля.