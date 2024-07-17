Чимаев прокомментировал поражение Алискерова

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев прокомментировал поражение россиянина Икрама Алискерова в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером.

© Чемпионат.com

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC on ABC 6 в июне и завершилась победой Уиттакера нокаутом в первом раунде.