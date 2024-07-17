Петр Ян — об операции: «Колени были прооперированы четыре раза, но они заряжены»

Российский боец UFC Петр Ян рассказал о процессе восстановления после перенесенной операции. Ян получил разрыв крестообразной связки во время боя с китайцем Суном Ядоном на турнире UFC 299, который прошел в марте в Майами.

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— Не перестаю двигаться навстречу к счастью и делаю это с удовольствием. Мои колени уже четыре раза были прооперированы: два мениска, два креста! Но они заряжены, — приводит слова Яна пресс‑служба промоушена RCC.



В послужном списке 31‑летнего Яна 17 побед и 5 поражений.

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