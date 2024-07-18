Cтало известно, когда вернется на ринг Тим Цзю

Сын легендарного российского боксёра Константина Цзю 29-летний австралийский боксёр-профессионал русского происхождения Тим Цзю, выступающий в первой средней и в средней весовых категориях, проведёт свой бой 22 сентября.

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Тим Цзю вернётся на ринг 22 сентября в Австралии в отборочном поединке по версии IBF в первом среднем весе. На данный момент соперник Тима ещё не определён, но, как сообщает телеграм-канал FightSpace, рассматриваются Эриксон Любин и Хесус Рамос.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec у Цзю — первая (март 2024 года), он является первым среди австралийских боксёров первой средней весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций занимал: первую строчку рейтинга WBO, третью строчку рейтинга WBC, третью строчку рейтинга IBF, восьмую строчку рейтинга WBA, входя в топ-10 лучших боксёров в первом среднем весе всего мира.