Боец ММА Ларкин рассказал о драке в аэропорту Внуково

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Ларкин дал комментарий по поводу резонансного инцидента в аэропорту Внуково. Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Ларкин избил туриста в аэропорту. По информации источника, спортсмен совершил нападение на мужчину из-за того, что тот не давал ему проехать на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта. По словам Ларкина, всё было совсем не так.

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