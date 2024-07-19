Макгрегор: отправлю Топурию обратно в Грузию

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сделал выпад в адрес испанского чемпиона промоушена в полулёгком весе грузинского происхождения Илии Топурии.

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«Я бы настучал ему по голове. Вообще без проблем. Никаких сложностей Я отправлю его обратно в Грузию», — сказал Макгрегор во время общения с прессой.



Напомним, Топурия стал чемпионом промоушена Даны Уайта после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире UFC 298 в феврале этого года. Противостояние завершилось победой Илии нокаутом во втором раунде. В общей сложности в испано-грузинского бойца 15 побед в 15 боях.

Ранее Конор жёстко высказался в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова.