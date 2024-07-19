«Хочу бой с Усиком и Фьюри». Яркий экс-чемпион мира громко возвращается в ринг

Энди Руис отказался от фастфуда и собирается в новый поход за титулами.

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Почти пять лет назад, в декабре 2019 года, Энди Руис в одночасье превратился в суперзвезду мирового бокса, сотворив один из главных апсетов в истории тяжёлого веса. Пухлый мексиканец, который за три года до этого уже упустил шанс стать чемпионом мира, неожиданно для всех нокаутировал звёздного Энтони Джошуа.

Неважно, что потом британец вернул все три титула в реванше. Руис уже стал звездой, получил большие деньги за второй бой и остался в топе тяжёлого веса, и по сей день это достаточно большое имя и крайне интересный боксёр, за которым любопытно следить хотя бы потому, что его бои практически всегда смотрятся зрелищно. Это вкупе с необычной внешностью привлекает внимание.

Энди, по словам его отца, уже в 12 лет бил взрослых мужчин, провёл неплохую любительскую карьеру, здорово начал в профи, но никогда внешне не был похож на профессионального боксёра. На первый бой он вышел с весом в 135 кг и при не самом большом для тяжеловеса росте выглядел не очень выгодно на фоне таких ребят, как тот же Джошуа. Тем не менее Руис не переживает, ест любимые сникерсы, и вес ему вообще никак не мешает очень быстро бить и двигаться. К тому же он всё-таки в последнее время стал больше склоняться к здоровому питанию — ещё перед реваншем с Эй Джеем пересел с шоколадок на фрукты и орехи.

После утраты титулов и поражения от Джошуа Руис существенно сбавил в активности: один бой в 2021 году, один — в 2022-м, и всё. С тех пор Энди не выходил в ринг, а прошло уже почти два года. И через пару недель мексиканец встретится с тем, кто тоже выходит в ринг с очень серьёзным весом — Джарреллом Миллером.

Руис даже отказался от фастфуда во время подготовки к новому бою:

«Да, он опасный оппонент. Я не говорю, что с ним будет легко, ничего такого. Он весит 140 кг и выйдет сильным и большим. Нам просто нужно быть подготовленными, сфокусированными, держаться плана на бой, и с божьей помощью мы победим 3 августа. Я действительно благословлён владеть собственным ранчо, владеть своим собственным залом прямо здесь, где у меня нет никаких отговорок, нет людей, с которыми я могу зависнуть. Здесь нет фастфуда, нет «Макдональдса» и ничего такого. Я чувствую себя действительно хорошо, мотивирован и готовлюсь очень упорно уже четыре месяца. В лагере, как я сказал, ничего меня не отвлекает. Я чувствую себя хорошо и знаю, что выиграю 3 августа. Раньше вокруг меня было множество людей, но сейчас просто я, моя команда и бог за плечами. Я чувствую себя действительно мотивированным и так рад, что вернусь после двух лет отсутствия активности. Сейчас я нашёл себя, вернулся к своей миссии, которую мне дал бог, и снова готов стать чемпионом мира».



Планы у Руиса, конечно, грандиозные. Он замахивается на все самые большие имена в дивизионе:

«С божьей помощью мы добудем эту победу, и я хочу подраться с Усиком. Хочу подраться с Тайсоном Фьюри. Хочу получить трилогию против Энтони Джошуа. Прямо сейчас так много возможностей. Но нужно снова карабкаться по лестнице. Мне нужно побеждать в боях. Вот почему я мотивирован, голоден и возвращаюсь к той миссии, по итогам которой стану чемпионом мира».



Победа над Миллером действительно откроет Руису много возможностей. Конечно, не для боёв с вышеперечисленными топами, но можно встретиться с Чжан Чжилэем, провести реванш с Джозефом Паркером или на крайний случай окончательно отправить на пенсию Деонтея Уайлдера. А вот следующим шагом уже могут стать чемпионы. Шансы Энди в этих боях — совсем другой разговор, однако он уже показал, что всегда готов сотворить сенсацию.

Руису всего 34 года, не так много для тяжеловеса, у него впереди есть несколько лет карьеры, и очевидно, что он ещё способен порадовать болельщиков яркими боями. И за этим стоит понаблюдать.