Бастрыкин поручил представить доклад по делу о драке с участием бойца MMA

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об инциденте с участием бойца на голых кулаках лиги RCC Александра Ларкина в аэропорту Внуково, сообщает пресс‑служба ведомства.

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Ранее Ларкин рассказал «Матч ТВ», что у него произошла потасовка с несколькими пьяными мужчинами в аэропорту, когда он сопровождал женщину с ребенком. Со слов бойца, полиция присвоила ему статус потерпевшего в конфликте.