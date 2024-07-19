Бастрыкин поручил представить доклад по делу о драке с участием бойца MMA в аэропорту
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об инциденте с участием бойца на голых кулаках лиги RCC Александра Ларкина в аэропорту Внуково, сообщает пресс‑служба ведомства.
Ранее Ларкин рассказал «Матч ТВ», что у него произошла потасовка с несколькими пьяными мужчинами в аэропорту, когда он сопровождал женщину с ребенком. Со слов бойца, полиция присвоила ему статус потерпевшего в конфликте.
— В СМИ распространена информация о конфликте, возникшем в международном аэропорту «Внуково». Сообщается, что участником инцидента стал профессиональный спортсмен, сделавший замечание группе пассажиров. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. представить доклад о мерах реагирования правоохранительных органов на указанную ситуацию. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в заявлении.