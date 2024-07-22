Два титульника на британском турнире и возвращение Пакьяо. Главные бои недели

И, конечно, никуда без профессионального бокса.

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Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств множество турниров и поединков. Конечно, среди всех выделяется британский турнир UFC, где будет большое количество громких боёв, в том числе и два титульных. Не обойдётся неделя и без боксёрских поединков, а в Японии состоится турнир Rizin с участием легендарного Мэнни Пакьяо.

27 июля. Ванесса Лепаж-Жоанисс – Кларесса Шилдс

В Детройте состоится вечер профессионального бокса. В карде турнира пройдёт интересный женский поединок в супертяжёлом весе между обладательницей титула чемпионки по версии WBC Ванессой Лепаж-Жоанисс и двукратной олимпийской чемпионкой, абсолютной чемпионкой мира в первом среднем и среднем весах Кларессой Шилдс. Для Шилдс, которая имеет идеальный рекорд 14-0, это будет настоящее испытание – из среднего веса (до 72,6 кг) она поднимается в королевский дивизион (свыше 90,7 кг). На кону будут стоять пояс WBC, которым владеет Ванесса, вакантный пояс WBO, а также временный чемпионский титул WBA.

В ночь с 27 на 28 июля. Леон Эдвардс – Белал Мухаммад

Британский турнир UFC возглавит главная английская звезда организации Леон Эдвардс. Чемпион в полусреднем весе проведёт защиту пояса против Белала Мухаммада, который наконец-то дождался своего титульного шанса. Нужно отметить, что бойцы уже встречались между собой в 2021 году, но Белал не смог продолжить поединок после пропущенного тычка в глаз, а бой был признан несостоявшимся. С тех пор Леон успел провести четыре боя – победил Нейта Диаза, дважды разобрался с Камару Усманом, забрав у того чемпионский пояс, а также без шансов переехал Колби Ковингтона. Белал же и вовсе одержал пять побед подряд, правда, в боях с соперниками ниже рангом, и теперь у Мухаммада будет шанс проявить себя в титульном поединке.

В ночь с 27 на 28 июля. Том Аспиналл – Кёртис Блэйдс

Ещё один титульный поединок, который пройдёт в рамках британского турнира UFC. Временный чемпион в тяжёлом весе Том Аспиналл, нокаутировавший осенью 2023 года Сергея Павловича, так и не дождался боя с Джоном Джонсом и проведёт защиту временного пояса – уникальная ситуация для UFC. В соперниках у Тома будет Кёртис Блэйдс, который нанёс британцу единственное поражение в лучшей лиге мира. Правда, тут нужно оговориться: Аспиналл на первых секундах получил травму колена и не смог продолжить бой. Теперь Том в отличной форме и рвётся доказать — всё, что произошло в поединке с Блэйдсом, было случайностью.

В ночь с 27 на 28 июля. Мухаммад Мокаев – Манел Капе

На британском турнире UFC выступит уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев. Мокаев – один из самых перспективных бойцов в наилегчайшем весе. Сейчас Мухаммад идёт на серии из шести побед в промоушене, однако титульный шанс он так и не получил. На данный момент Мокаев занимает шестую позицию в рейтинге и проведёт поединок против Манела Капе, идущего восьмым. Победа в предстоящем поединке, особенно уверенная, может приблизить Мухаммада к заветному титульнику.

28 июля. Мэнни Пакьяо – Рукия Анпо

Да, здесь нет опечатки – легендарный боксёр, чемпион мира в шести весовых категориях 45-летний Мэнни Пакьяо возвращается в ринг. Правда, пока в рамках выставочного боя. Пакьяо отправится в Японию, где проведёт бой против местного кикбоксёра Рукии Анпо. Изначально Пакьяо должен был встретиться с чемпионом Rizin Тихиро Сузуки, но тот снялся из-за травмы. Формат боя Пакьяо — Анпо до сих пор неизвестен. Последний профессиональный поединок Мэнни провёл в 2021 году, однако ходят разговоры, что Пакьяо хочет вернуться на профессиональный ринг уже осенью и провести бой за титул чемпиона мира. Поэтому выставочный поединок в Японии – отличный шанс оценить форму 45-летнего экс-кандидата в президенты Филиппин.