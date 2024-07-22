Головкин: я не объявлял о завершении карьеры

Бывший объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 KO) сообщил, что пока решил повременить с вопросом о завершении профессиональной карьеры.

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«Я не завершил карьеру. Я не объявлял о завершении карьеры, не в моей натуре объявлять о таком. Для меня жизнь – это моменты, и если появится возможность или что-то появится на горизонте, мы сможем снова увидеть Геннадия Головкина в ринге», — сказал Головкин в интервью YouTube-каналу Mayan Tiger Sports Journalist.



Напомним, последний поединок Головкин провёл в сентябре 2022 года, когда проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцу Саулю Альваресу.

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