Исмаилову потребуется полгода на восстановление после боя с Минеевым

Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов будет восстанавливаться после боя с депутатом ДНР Владимиром Минеевым по меньшей мере шесть месяцев. Как сообщает Telegram-канал Mash, парламентарий также получил травму — у него сломана левая рука.

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По информации канала, у Исмаилова множество гематом, ссадины, перелом носа и несколько сотрясений. Это привело к кислородному голоданию. Как рассказал глава FightNights Камил Гаджиев, «Лысый хищник» вернется на ринг не раньше, чем через полгода.

Минеев же бил по оппоненту так сильно, что сломал руку. В публикации утверждается, что о переломе он узнал уже после боя. По этой причине ему также придется пройти восстановительные процедуры, после которых депутат вернется в зону СВО, где служит по контракту.

Напомним, что бой прошел 21 июля по правилам бокса и закончился победой Минеева. Это уже их третья встреча. Первый бой по ММА в 2018-м году закончился ничьей, второй — нокаутом Исмаилова.