Менеджер Алексеевой объяснил ее проваленный допинг-тест

Александр Скаредин, менеджер российского бойца UFC Ирины Алексеевой, прокомментировал новость о её проваленном допинг-тесте.

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«Да особо комментариев нет. Была одна положительная проба — грешим на спортивное питание. Остальные пробы после были чистыми. Бесполезно ли было что-то доказывать? Да, конечно. Даже если субстанция попала в тело случайно, то это всё равно нарушение. Так что ждём октября», — цитирует Скаредина Legalbet.Kz.



Напомним, ранее стало известно, что в допинг-пробах Алексеевой, взятых от 21 июня 2023 года, были обнаружены следы экзогенного тестостерона. Теперь россиянка должна будет отбыть 12-месячную дисквалификацию.

Отметим, что Алексеева сохраняет право выступить на турнире UFC в октябре, поскольку Антидопинговое агентство США (USADA) вовремя не проинформировало бойцовский промоушен о нарушении россиянки.