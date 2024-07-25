Маск вновь готовится к бою против Цукерберга

Предприниматель Илон Маск указал на готовность к бою против руководителя корпорации Meta* (в России признана экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Об этом заявила журналистка Келли Фарес в соцсети X, передает ТАСС.

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По словам Фарес, Маск способен побороться с Цукербергом «где угодно, когда угодно и по каким угодно правилам». Цукерберг отреагировал на данное заявление.

«Мы что, правда взялись за старое?», - написал он в соцсети Threads.



Бизнесмен уже заявлял, что готов к бою с Цукербергом по правилам UFC в октагоне. После данных заявлений Цукерберг предложил Маску прислать местоположение. Миллиардерами также рассматривался вариант проведения боя в Колизее. Осенью прошлого года Маск заявил о получении от Цукерберга письменного отказа от проведения поединка в Италии. После этого Маск предложил приехать к главе Meta домой, как в безопасное место, однако тот заявил, что находится в разъездах.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск занял третью строчку в индексе миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). Его капитал составляет $202 млрд.

* организация признана в России экстремистской и запрещена