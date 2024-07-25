Усик отреагировал на слухи, что он принимал допинг перед боем с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал мнение некоторых фанатов, посчитавших, что он мог принимать какие-либо запрещённые вещества во время подготовки к поединку с британцем Тайсоном Фьюри.

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«Кто-то говорит, что я что-то употреблял? Глупые люди. Послушайте, я никогда, никогда, никогда не употреблял какие-либо запрещённые препараты. Никогда. Я чист. Крест – это мой допинг. Моя вера — мой допинг. Иисус — мой допинг. Моя семья, моя команда, моя страна – это мой допинг. Довольно!» – сказал Усик на канале Boxing King Media в YouTube.



Напомним, поединок между Усиком и Фьюри состоялся в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.