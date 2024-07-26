Усик объяснил, почему отправился в госпиталь после боя с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, почему после поединка с британцем Тайсоном Фьюри отправился в госпиталь. Ранее Усик опроверг сообщения некоторых людей, утверждавших, что он сломал челюсть во время боя.

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«Да, я действительно отправился в госпиталь. Так и есть. Но послушайте – у меня были повреждения. У меня болело лицо, у меня болела спина. Ноги, кулаки… У меня были определённые повреждения. То же самое было и с Тайсоном. Нам проверили головной мозг. Врач сказал, что всё хорошо. Но так это устроено. После поединков боец отправляется в госпиталь. Тот, кто этого не делает, просто глупец», — сказал Усик на канале Boxing King Media в YouTube.



Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей.