Нганну высказался о поражении нокаутом в бою с Джошуа

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Франсис Нганну поделился мнением о поединке с британским боксёром Энтони Джошуа, который проходил в этом году в ночь с 8 на 9 марта мск. Нганну проиграл нокаутом во втором раунде.

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