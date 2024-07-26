Александр Усик ответил, готов ли он рассмотреть переход в ММА

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что готов рассмотреть переход в смешанные единоборства.

«Мы необыкновенные люди. Почему бы и нет? Все ребята из ММА переходят в бокс. И мы, в свою очередь, можем перейти из бокса в ММА», — приводит слова Усика портал Mirror.



Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 18 на 19 мая по московскому времени в Саудовской Аравии, Александр Усик встретился в ринге с британцем Тайсоном Фьюри. Бой продлился 12 раундов и завершился победой спортсмена с Украины раздельным судейским решением. Отметим, что в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британский боксёр выстоял и смог продолжить бой.