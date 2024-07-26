Волкановски ответил, кто победит в бою между Топурией и Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски высказался о потенциальном поединке между действующим обладателем титула UFC в категории до 66 кг Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

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«Победит ли Холлоуэй Топурию? Да, чувак. Они оба великие бойцы, но Макс каждый раз доказывает всем, что с ним не покончено. Илия имеет определённую силу в руках. Очевидно, что его единственный шанс победить Макса — это поймать его. Но было бы неуважением не сказать, что у Макса просто сумасшедшей крепости подбородок. Так что, если ваша цель пробить челюсть Макса, то удачи. Я сам пытался неоднократно нокаутировать его, как и другие сильные панчеры. Но у него он просто гранитный. Думаю, что у него самый крепкий подбородок в мире. Илии, вероятно, будет очень сложно в этом бою», — приводит слова Волкановски портал Middle Easy.