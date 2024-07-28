Появились судейские записки боя Эдвардс — Мухаммад

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) состоялся турнир UFC 304, в главном бою которого чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс встретился с американцем Белалом Мухаммадом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей.

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После окончания поединка появились судейские записки. Двое судей три из пяти раундов отдали Белалу. Третий рефери определил Мухаммада победителем четырёх раундов из пяти.

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Это поражение стало для Эдвардса первым за 9 лет и четвёртым в карьере. В последний раз Леон проигрывал в 2015 году Камару Усману.

В профессиональной карьере Мухаммада теперь 24 победы и три поражения. Представитель США продлил победную серию до шести боёв. Последнее поражение было в 2019 году от Джеффа Нила.