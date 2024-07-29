Топ-6 боев недели

В списке много поединков с нашими спортсменами.

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В мире смешанных единоборств и профессионального бокса стартует очередная насыщенная неделя. Она будет богата на интереснейшие турниры. Особенно любопытным обещает получиться ивент UFC, на котором выступит сразу несколько бойцов из России. Кроме того, все фанаты профессионального бокса с нетерпением ждут возвращения в ринг лучшего боксёра на планете. Теренс Кроуфорд проведёт бой с Исраилом Мадримовым. Мы подготовили список самых интересных событий, которые пройдут в мире смешанных единоборств с 29 июля по 4 августа.

В ночь со 2 на 3 августа. Денис Гольцов — Тим Джонсон

В ночь со 2 на 3 августа в Нэшвилле (США) состоится турнир PFL 7 Playoffs. Его главными действующими лицами станут Денис Гольцов и Тим Джонсон.

Русский богатырь имеет профессиональный рекорд 34-8 и обладает колоссальным опытом. В предыдущем поединке в PFL его соперником стал Тиаго Сантос. И его россиянин победил техническим нокаутом. Теперь у Дениса очень яркий соперник со статистикой в 18 побед при девяти поражениях. В его послужном списке есть бои и с Валентином Молдавским, и с Фёдором Емельяненко. А теперь там появится ещё один наш соотечественник.

В ночь со 2 на 3 августа. Олег Попов — Линтон Васселл

Олег Попов и Линтон Васселл сойдутся на том же турнире. Россиянин (18-1) встречается с топовым оппонентом, имеющим рекорд 24-9 (1 NC).

Стоит отметить, что последняя победа далась Попову довольно непросто. Он оказался сильнее Дэвиона Франклина единогласным решением судей. А Васселл после осечки в бою с Денисом Гольцовым успел исправиться. Он смог одолеть Валентина Молдавского раздельным судейским решением. Теперь за соотечественника попытается отомстить именно Попов.

Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген всё-таки сойдутся между собой. Они должны были пересечься в клетке год назад. Но тогда брат Хабиба получил обиднейшую травму и не смог принять участие в претендентском поединке. Благо бой будет носить соответствующий статус теперь.

Умар подобрался вплотную к потенциальному титульнику, осталось лишь сделать ещё один шаг. На пути – опытный Сэндхаген. Кори бился с самой топовой оппозицией, показывал себя с самой лучшей стороны. Поэтому и теперь брату Орла будет крайне непросто добиться желаемого.

3 августа. Алонзо Менифилд — Азамат Мурзаканов

Алонзо Менифилд и Азамат Мурзаканов проведут свой бой на предстоящем турнире UFC. Россиянин продолжает оставаться непобеждённым и имеет профессиональный рекорд 13-0. Правда, последняя победа далась крайне непросто, но это уже история.

Теперь в соперниках крепкий американец с профессиональным рекордом 15-1-4, который способен существенно затруднить жизнь. Правда, в последнем поединке он проиграл. И это совершенно точно может ударить по его уверенности в собственных силах. Но Азамату не стоит расслабляться.

3 августа. Виктория Дудакова — Сэм Хьюз

Виктория Дудакова – ещё одна из непобеждённых. Она завершила удачно все восемь своих поединков. Последний — единогласным судейским решением. Но с Джин Ю Фрей пришлось сражаться с болезнью. Теперь противостоять Виктории будет Сэм Хьюз.

Американка выглядит более опытной, но особой стабильностью не блещет. На это указывает и рекорд 6-1-9. Поэтому у россиянки будет прекрасная возможность продлить удачную серию. Скорее всего, Дудакова попытается победить досрочно, чтобы получить продвижение в плане топовости оппозиции.

В ночь с 3 на 4 августа. Исраил Мадримов – Теренс Кроуфорд

Бой за титулы чемпиона мира по версии WBA и «временного» чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг). И этим, пожалуй, всё сказано. У Мадримова на счету уже было одно поражение (10-1, 7 KO). Но при этом Исраил показал, что готов к новым серьёзным вызовам. А Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) – лучший боксёр на планете. Поэтому поединок просто обязан получиться соответствующим. Американец совершенно точно выглядит фаворитом этого противостояния. Однако списывать Мадримова со счетов не стоит, он способен удивить.