Дана Уайт ответил, будет ли Джонс драться с Аспиналлом после боя с Миочичем

Президент UFC Дана Уайт ответил, будет ли действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс драться с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом после того, как проведёт бой с соотечественником Стипе Миочичем.

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