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В Италии Олимпиаду‑2024 назвали худшей с точки зрения судейства в боксе

Технический директор сборной Италии по боксу Эмануэле Ренцини назвал Олимпийские игры в Париже худшими с точки зрения судейства.

Олимпиаду‑2024 назвали худшей с точки зрения судейства в боксе
© globallookpress.com

Во вторник чемпионка мира 2023 года итальянка Ирма Теста раздельным решением судей проиграла китаянке Сюй Цзы Чунь в первом круге соревнований. Бой прошел в весовой категории до 57 килограммов.

— Это худшие Олимпийские игры с точки зрения судейства, и слишком много ошибок затронуло Италию. Наши лучшие спортсмены проиграли две вероятные медали с разницей всего в несколько дней. Критерий оценки в трех турах не соответствует такому важному событию, — приводит слова Ренцини la Gazzetta dello Sport.

Соревнования по боксу на Олимпиаде организовывает специальное подразделение, созданное исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК). В июне 2023 года сессия МОК большинством голосов исключила Международную ассоциацию бокса, под эгидой которой прошел чемпионат мира — 2023, из олимпийского движения.

Олимпиада в столице Франции завершится 11 августа.

Бокс/MMA
Марк Адамс