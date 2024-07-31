Боец промоушена Hardcore Fighting жестоко избил девушку

Боец промоушена Hardcore Fighting Джабраил Алиев избил свою девушку. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент случился в Москве.

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Пострадавшая рассказала, что начала встречаться с уроженцем Азербайджана Алиевым полгода назад. 27 июля она приехала к нему на свидание в «Старт Хаб» на «Красном Октябре». Там они выпивали и общались, однако в какой-то момент боец решил, что девушка без разрешения заглянула в его телефон, после чего стал бить ее. После нескольких ударов она упала, и Алиев начал ее добивать, а затем затащил в комнату без камер и якобы стал угрожать убийством.

Избитой удалось сбежать лишь тогда, когда пьяный Алиев уснул. Она поехала в больницу, где у нее диагностировали множественные ушибы головы, лица и туловища. Пострадавшая подала заявление в полицию.

Напомним, что ранее другого уроженца Азербайжана Джавид Рзаев, который также участвовал в лиге Hardcore Fighting, пожизненно отстранили от боев. Причиной стало его высказывание в сторону другого спортсмена Артура Акаба Кулинского — он назвал его «русской свиньей». Промоушен временно лишили лицензии.