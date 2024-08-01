Российский боец Шара Буллет рассказал об опыте съемок в кино

Выступающий в UFC россиянин Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, в интервью «Матч ТВ» раскрыл подробности съемочного процесса фильма, участником которого стал этим летом.

© Матч ТВ

После победы на турнире в Саудовской Аравии над Антонио Троколи 22 июня Шарабутдин Магомедов отправился в США, где принял участие в съемках фильма. Как рассказал сам средневес, ему предложили роль наемного убийцы.

— Как прошло ваше время в Америке? Вы же снимались в кино…

— На следующий день после боя в Саудовской Аравии уже вылетел в Америку. Это тоже работа, никаких эмоций и чего‑то такого мне это не дало. Я подписал контракт, который нужно было выполнить. Изначально был договор на 3–4 съемочных дня, но затянулось больше чем на неделю. Интересные съемки были, даже вживаться в роль не пришлось, потому что мне режиссер сказал просто быть самим собой. Поэтому меня и позвали, я подхожу на эту роль именно таким, какой я есть. Правда, роль не очень хорошего человека была — киллера.

— Вам сказали быть собой и оставаться убийцей?

— Да‑да, точно. Режиссер сказал, что из меня может выйти хороший актер, который в дальнейшем может на серьезные роли претендовать.

— Вряд ли у вас чистый английский или персонаж был так подобран, что вы были немногословны в этом кино?

— Да, я был немногословен. Например, был звонок, мне просто говорили имя человека, кого надо убить, и я отвечал «Окей» и всё, шел убивать. Мой персонаж был немного фантастическим. Я был человеком‑игуаной.

— Без спойлеров, но скольких человек вы убили за эти съемочные дни?

— Двоих, — сказал Магомедов «Матч ТВ».

3 августа в Абу‑Даби 30‑летний спортсмен встретится с представителем Польши Михалом Алексейчуком.