Валуев обвинил МОК в продвижении трансгендерной политики на примере бокса

Нежелание Международного олимпийского комитета (МОК) отстранять проваливших гендерный тест боксерш от участия в женском турнире в Париже еще раз указывает на то, что организация продвигает трансгендерную политику. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

В четверг итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения поединка с провалившей тест на гендер Иман Халиф из Алжира, пропустив первые два удара в поединке 1/8 финала олимпийского турнира в Париже. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила решение МОК допустить проваливших гендерный тест спортсменок.

"Чему мы удивляемся, для МОК это обычная практика, - сказал Валуев. - Международная федерация бокса такого бы не допустила. МОК близка вся эта трансгендерная политика, [президент МОК] Томас Бах - яркий поклонник этой истории, так что удивляться нечему".



"На этой Олимпиаде справедливости в принципе мало", - добавил он.



Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, допущены до участия в Олимпиаде в Париже. Хелиф и Линь Юйтин выступали на прошлой Олимпиаде в Токио. Хелиф сняли с соревнований на чемпионате мира - 2023 в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг.

Олимпийскую квалификацию и турнир проводит МОК, Международная ассоциация бокса им была сначала отстранена, после - лишена признания.