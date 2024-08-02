World Boxing поддержала выступление на ОИ провалившей гендерный тест Хелиф

Организация World Boxing поддержала выступление алжирской боксерши Иман Хелиф на Олимпиаде-2024. Их слова приводит ТАСС.

© Газета.Ru

«Она выступала у нас на соревнованиях, мы ничего не имеем против», — заявили в организации.



Представительница Алжира Иман Хелиф в 2023 году на чемпионате мира 2023 года в Индии не смогла пройти гендерный тест. Также гендерный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин, но МОК одобрил их участие в Играх.

1 августа итальянская боксерша Анджела Карини, выступавшая на Олимпийских играх в категории до 66 кг, сдалась на 47-й секунде поединка против Хелиф.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.