Врач объяснил, как повышенный тестостерон дает преимущество в женском боксе

Сергей Алексутов, практикующий врач травматолог-ортопед, автор и соавтор научно-практических работ и исследований, патентов в области травматологии и ортопедии, дал комментарий по поводу резонансной ситуации, случившейся в женском боксе на Олимпиаде в Париже. Напомним, на стадии 1/8 финала спортсменка из Алжира Иман Хелиф встречалась с итальянкой Анджелой Карини. Бой завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Иман.

«Организм мужчины и женщины не одинаковый и различия в них существенные. Отличаться они будут как биологически, так и физически. В первую очередь за формирование разных функций отвечают половые гормоны. Мужские гормоны – андрогены, а женские – эстрогены. Стоит отметить, что андрогены и эстрогены есть как в организме мужчины, так и женщины. Только преимущественно их нормальное распределение 80% на 20%, для гормонов, характерного для соответствующего пола. Мужские половые гормоны, преимущественно, тестостерон, продуцируются на протяжении всей жизни, хоть и несколько угасают с возрастом. Не редки случаи, когда тестостерон вводится в организм искусственно с помощью, например, уколов. Делается это с целью стимуляции образования белка и наращивания мышц. Это является явным преимуществом в спорте, так как повлияет на основные показатели, от которых будет зависеть сила и скорость спортсмена. У женщин всё иначе. Женские половые гормоны — эстрогены.Они более ориентированы на процесс беременности и родов. На спортивные достижения они направлены слабо. Отсюда и различия в спортивных показателях. Женщины более пластичны (художественная гимнастика), а мужчины быстрее бегают (на секунду), поднимают более тяжёлый вес штанги (на десятки килограмм), выше прыгают в высоту (на 30 см). Таким образом можно сделать вывод, что женский и мужской организм сильно различаются. При сравнении спортивных показателей также заметны различия в результатах. Сложив два этих фактора, мы получаем не только моральную дилемму, в которой боксёр-мужчина бьёт по лицу женщину, хоть и боксёра, но ещё и физическую разницу в скорости, резкости и силе такого удара», — сказал Алексутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.



Напомним, Хелиф, как и спортсменку с Тайваня Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но допустили до участия в Олимпийских играх в Париже.