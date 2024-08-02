Провалившая гендерный тест боксерша прошла в четвертьфинал Олимпиады

Представительница Тайваня Линь Юйтин победила представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову в 1/8 финала соревнований по женскому боксу в весовой категории до 57 кг.

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Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу Линь Юйтин единогласным решением судей.

Линь Юйтин является одной из двух участниц женского боксёрского турнира, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но допустили до участия в боксёрском турнире на Олимпийских играх в Париже.

Вторая такая спортсменка – алжирка Иман Хелиф накануне стала участницей большого скандала. Ее соперница по 1/8 финала итальянская боксёрша Анджела Карини отказалась от продолжения боя спустя 46 секунд после его начала. Карини покинула ринг в слезах и даже объявила об уходе из бокса.