Трансгендер лишил Узбекистан шансов на медаль на Олимпиаде-2024

Боксерша из Узбекистана Ситора Турдибекова встретилась с представительницей Тайваня Линь Юйтин на Олимпийских играх в Париже (Франция).

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Турдибекова и Юйтин провели бой в 1/8 финала в весовой категории 57 кг. Итогом этого поединка стала победа Юйтин единогласным решением судей – 5:0.

Таким образом, Ситора Турдибекова закончила выступление на соревнованиях без награды. После поражения Турдибекова отказалась пожать руку своей сопернице и ушла с ринга в слезах.



Добавим, что Юйтин является трансгендером. В прошлом году она была дисквалифицирована из-за гендерного несоответствия и превышения уровня тестостерона и лишена медали чемпионата мира, однако затем допущена к участию в Олимпиаде-2024.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поделился своими мнением о ситуации на Олимпийских играх в Париже, где боксерка Иман Хелиф из Алжира, имеющая мужской хромосомный набор, победила итальянку Анджелу Карини.

Итальянка выступала в весовой категории 66 кг, потерпела поражение в 1\8 финала за 46 секунд. Вучич заявил, что происходящее выглядит как болезнь и сумасшествие, начавшее управлять цивилизацией, когда представители мужского пола начинают избивать женщин и получать за это медали.



Премьер Италии Джорджа Мелони также выступила против участия спортсменок с мужскими генетическими характеристиками в женских соревнованиях, поддерживая позицию Вучича.