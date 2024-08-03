Чемпиону РФ и Европы по боксу выбили глаз в Крыму

Дмитрий Двали, чемпион России и Европы по боксу, заступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. В драке ему выбили глаз, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, на набережной курортного города.

24-летний Дмитрий вместе с братом и катменом Евгением (помощником, задачей которого является предотвращение телесных повреждений и обработка ран боксера) приехал в Крым с тем, чтобы провести мастер-класс для юных спортсменов.

Во время пробежки Двали увидел, как толпа местных жителей, порядка 15 человек, избивала мальчика. Боксер заступился за подростка, началась драка. Хулиганы выбили глаз Дмитрию, сломали руку его помощнику. Врачи экстренно госпитализировали пострадавших.

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В настоящее время боксер находится в клинике в Москве. Есть шанс, что глаз удастся спасти и даже частично вернуть ему зрительные функции. В противном случае врачи заменят его на протез.

Двали отметил, что карьера в боксе для него закончилась навсегда. Помощник после реабилитации предположительно сможет работать дальше.

Напомним, что Дмитрий Двали — мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европы, чемпион мира среди военнослужащих, чемпион России, чемпион России среди молодёжи до 22 лет.