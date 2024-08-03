Костя Цзю поддержал избитого в Крыму чемпиона по боксу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поддержал избитого толпой в Феодосии чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали. Об этом боксер сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

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«Понятно, что нужно наказать виновных. Но от этого легче не станет пацану. То, что он лишился глаза, — это вообще завершение карьеры. В этом страх», — сказал Цзю.



Также бывший абсолютный чемпион мира по боксу выразил желание встретиться с Двали лично.

«Если получится, попробую выйти на Федерацию бокса, связаться с ним», — добавил он.



Ранее чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. В итоге Двали сломали орбитальную кость черепа и выбили глаз. Врачи пытаются сохранить спортсмену глаз как орган, но видеть им боксер больше не сможет.

Чемпиону РФ и Европы по боксу выбили глаз в Крыму

Сам боксер сообщил, что из-за травмы его спортивная карьера закончена. Участников нападения на подростка и боксера ищут.