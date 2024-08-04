Российский боец ММА одержал третью подряд победу в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедову (известный как Шара Буллет) победил представителя Польши Михала Олексейчука на турнире UFC on ABC 7. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Бой в средней весовой категории прошел в субботу, 3 августа, на Etihad Arena в Абу-Даби. Поединок продлился все три раунда, судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Для российского спортсмена это третий бой в рамках UFC и третья подряд победа. В двух предыдущих поединках он был сильнее бразильцев Бруну Силвы и Антонио Троколли.

Главным событием вечера станет поединок россиянина Умара Нурмагомедова и американца Кори Сэндхагена. На кону будет стоять звание официального претендента на чемпионский пояс UFC в легчайшем весе