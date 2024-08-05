Хабиб назвал имя желаемого следующего соперника для Умара Нурмагомедова

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что следующим соперником непобеждённого бойца UFC и своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова хотел бы увидеть грузинского проспекта Мераба Двалишвили.

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