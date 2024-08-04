В WBO прокомментировали информацию о проваленном боксершей гендерном тесте

Вице-президент Всемирной боксерской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Иштван Ковач прокомментировал скандал с алжирской боксершой Иман Хелиф. Его слова приводит Magyar Nemzet.

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Ковач заявил, что проблема заключалась не в уровне тестостерона Хелиф, потому что его можно скорректировать, а в результате гендерного теста, который показал, что спортсменка — мужчина с биологической точки зрения. Он добавил, что Международный олимпийский комитет до сих пор не ответил на присланные по этому вопросу данные.

На Олимпиаде-2024 итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф после того, как пропустила несколько ударов. При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, опустилась на колени и заплакала.

Карини отказалась продолжать бой с Хелиф: «Мне ужасно больно, я не хочу больше»

В 2023 году IBA отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона.