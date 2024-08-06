Стало известно об аресте имущества Хабиба Нурмагомедова на 79 млн рублей

Судебные приставы арестовали имущество российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По предварительной информации, это связано с долгом спортсмена перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Источник уточняет, что в список арестованного имущества входит семейный дом в Дагестане и шесть дорогостоящих автомобилей, среди которых Ferrari, Mercedes и BMW.

В июле стало известно, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Причиной назывался долг бойца в размере более 300 миллионов рублей.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств.