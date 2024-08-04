Избитый боксер Двали рассказал вернется ли он в спорт

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали рассказал «Матч ТВ», что готовится к операции после нападения на него в Крыму, а также надеется восстановить зрение.

«Готовлюсь к операции. Она ожидается на следующей неделе. Насчет возвращения в бокс ничего не могу сказать. Хотя бы надеюсь на восстановление зрения», — сказал Двали.



28 июля Дмитрий Двали возвращался в отель, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого избили и выбили глаз. Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже не будет.

Накануне в Крыму были пойманы первые подозреваемые в нападении на Двали. Пресс-служба прокуратуры Республики Крым сообщает, что задержаны жители Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения.