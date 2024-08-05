Башкирская боксерша вызвала на бой участницу-трансгендера* ОИ-2024

Боксерша из Башкирии Азалия Аминева бросила вызов алжирской коллеге Иман Хелиф. Она заявила в соцсетях, что хочет с ней сразиться, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, что вокруг алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде разгорелся гендерный скандал. Ей удалось выиграть бой против итальянки Анджелы Карини всего за минуту, после чего проигравшая спортсменка заплакала и покинула ринг, отказавшись продолжать. Хелиф и представительницу Тайваня Лин Юй-тинь обвинили в смене пола и получении вследствие этого «конкурентных преимуществ» перед соперницами

Аминева заявила, что намерена отомстить за всех девушек, которых, как она считает, та оскорбила. Азалия отметила, что готова к встрече в любое время и в любом месте, за исключением 8 августа, когда у нее запланирован дебют в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что бельгийская спортсменка Клэр Мишель попала в больницу с кишечной палочкой после соревнований по триатлону на Олимпиаде в Париже, плавательная часть которых проходила в реке Сена. Мишель заняла 38-е место в личных соревнованиях на Олимпиаде.

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