Иман Хелиф задали вопрос про тестирование после скандальных боев

Представительнице Алжира Иман Хелиф, которая выступает в боксе среди женщин на летних Олимпийских играх в Париже, задали вопрос, проходила ли она какие-либо тесты, кроме тестов на допинг, однако спортсменка отказалась отвечать. Иман заявила, что не хочет об этом говорить. Об этом информирует The Independent со ссылкой на Associated Press.

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Напомним, Хелиф была дисквалифицирована на чемпионате мира IBA 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира при этом заявил, что Иман была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»). При этом спортсменка была допущена до участия в парижской Олимпиаде.

Ранее IBA отреагировала на непризнание МОК результатов тестов Хелиф и Линь Юйтин.